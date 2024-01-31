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Удари по інфраструктурних об’єктах Росії можуть значно посилитися, - Буданов

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Удари по інфраструктурних об’єктах Росії можуть значно посилитися, - Буданов
Атаки по важливих інфраструктурних об’єктах у різних містах Російської Федерації можуть значно посилитись.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю CNN.

За його словами, зараз на окупованих Росією територій України перебуває понад півмільйона російських військових. Однак Буданов не бачить великого потенціалу для їх пересування на лінії фронту в короткостроковій перспективі.

Водночас керівник ГУР припустив, що напади на російську інфраструктуру можуть посилитися. При цьому він відмовився визнати причетність України до атак безпілотників у Росії, він сказав, що такі операції "цілком можливі"

"Гіпотетично є план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти військової інфраструктури Російської Федерації", - сказав Буданов.

Він зауважив, що тепер жителі Росії нарешті "бачать реальну картину (війни - ред.). Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі на фабриках і заводах тощо. Це все йде на користь".

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Топ коментарі

  • Victor Litarchuk
    Україні потрібно підірвати pосійскі порохові заводи

    Казанський пороховий завод     - стратегічне оборонно-промислове підприємство, що виробляє порох та заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння і систем ближнього бою. Після початку великої війни завод збільшив випуск нітратів целюлози та пороху.

    Щорічно підприємство виготовляє майже 70% усього загальноросійського обсягу пороху та снарядів. Перебуває під санкціями США та України.

    Тамбовський пороховий завод - оборонно-промислове підприємство з виробництва *********** та спецхімії. Продукує піроксиліновий порох та метальні заряди для стрілецького, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння всіх калібрів, яке використовують сухопутні війська, авіація та флот.

    Є основним постачальником бронебійних підкаліберних снарядів для танків. Відомо про плани заводу збільшити до 2025 року кількість працівників удвічі до майже 5 тис осіб. Перебуває під санкціями США та України.

    Пермський пороховий завод - підприємство, залучене до виробництва міжконтинентальних балістичних ракет "Тополь-М", "Булава" та до ПТРК "Корнет".

    Виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО, заряди до двигунів підвісних ракет класу "повітря-повітря", стартово-розгінні ступені крилатих ракет морського базування, протикорабельних систем класу "повітря-поверхня".
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Перестаньте обіцяти просто робіть. Якщо не можете самі купуйте продажних росіян за обіцянку вивезти їх рідних хоча б в Україну. Але перестаньте обіцяти громадянам "пити каву в Ялті вже цього року". Просто робіть все що зможете.
  • Alfalcon 30b8e09d
    3.14здобол Ялтівський, а давайте будете більше бити і меньше *******

    А то буде як з кавою
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