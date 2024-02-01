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Генштаб Румунії вважає, що наступною ціллю Росії буде Молдова

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Генштаб Румунії вважає, що наступною ціллю Росії буде Молдова
Якщо Російська Федерація виграє свою війну проти України, то наступною ціллю держави-агресора буде Молдова.

Як інфомує Цензор.НЕТ із посиланням  на  РБК-Україна, про це заявив голова Генштабу Румунії Влад Георгіце в інтерв'ю виданню Europa Liberă.

Він завуважив, що населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, стурбоване ситуацією в Україні.

"Ми повинні вжити заходів та бути готовими. Якщо Росія переможе в Україні, то головною метою стане Молдова. Ми станемо свідками напруги на Західних Балканах. Я вважаю, що не можна втрачати жодної секунди. Це момент, коли всі європейські країни мають замислитися над підготовкою населення", - сказав Георгіце.

Також читайте: Росія має програти в Україні, - глава МЗС Румунії Одобеску

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Топ коментарі

  • Serg Serga
    Україна просить лише снаряди. Це лише гроші. Україна ж втрачає життя людей. Країни ЄС повінні зрозуміти яку невелику ціну вони зараз платять і якою вона може стати, якщо їм здається що це дорого і вони зєкономлять на допомозі.
  • Muni
    Схоже в Генштаб Румунії входять самі капітани очевидності...
  • Алекс Алекс 76c60cd2
    А ви запитатали у громадян Румунії, чи хочуть вони інтегрувати Молдову?
    Поцікавтесь питанням. Не лишнім буде.
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