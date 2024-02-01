Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 31 січня уразили 14 районів зосередження росіян, 5 артилерійських засобів, 4 засоби ППО та ЗРК, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 31 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 артилерійських засобах та 4 засобах протиповітряної оборони противника".

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