Підтримка України - це не благодійність, Це - інвестиція в нашу власну безпеку, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав США не зупинятися у підтримці України не заради "благодійності", а з власних інтересів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це Столтенберг заявив під час зустрічі з республіканцями у дослідницькому інституті США Heritage Foundation.

Він наголосив, що Україна повинна і здатна перемогти, але її шанси на перемогу напряму залежать від західної підтримки.

"Підтримка України – це не благодійність. Це – інвестиція в нашу власну безпеку. Сполучені Штати витратили невелику частину свого річного військового бюджету на допомогу Україні. Завдяки цьому Україні вдалося знищити значну частину боєздатності Росії. І знову ж таки, підтримка України в інтересах самої Америки. Якщо ми не зможемо зупинити російський цикл агресії в Європі, інші засвоять урок, що використання сили проти інтересів Америки працює. Ціна нашої безпеки зросте", – застеріг Столтенберг.

Він також нагадав, що за часткою ВВП більшість європейських країн надають Україні більше військової допомоги, ніж Вашингтон.

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"Від початку війни Сполучені Штати надали близько 75 млрд доларів. Інші союзники й партнери виділили понад 100 млрд, а якщо вимірювати у відсотках від ВВП, то більшість союзників надають більше допомоги, ніж Сполучені Штати", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що "війна на виснаження" в Україні потребуватиме від європейської та американської оборонної промисловості нарощування виробництва, оскільки "ми бачимо серйозні прогалини" у виготовленні боєприпасів.

"Китай, Росія, Іран та Північна Корея дедалі більше об'єднуються. Разом вони підривають санкції і тиск, послаблюють міжнародну фінансову систему, що ґрунтується на доларі США, підживлюють війну Росії в Європі й кидають виклики для нашого суспільства, такі як тероризм, проривні технології або міграція", – зазначив Столтенберг.