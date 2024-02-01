Армія РФ проводить безуспішні атаки на 8 напрямках, за добу - 66 боєзіткнень, - Генштаб

Українські захисники продовжують відбивати атаки військ РФ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. На Херсонщині ворог намагається вибити підрозділи ЗСУ із займаних позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

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На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак противника в районах Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 12 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 10 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника північніше Приютного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник вдався до трьох спроб штурмових дій. Жодна - успіху не мала.