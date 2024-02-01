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Зеленський звільнить Залужного цього тижня, - CNN

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Зеленський звільнить Залужного цього тижня, - CNN
Президент України Володимир Зеленський звільнить головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного цього тижня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN  із посиланням на джерела.

За даними видання, Залужного викликали на зустріч в Офіс президента в понеділок і повідомили про звільнення. Одне з джерел CNN розповіло, що указ президента про відставку Залужного очікується до кінця тижня

"Під час розмови, яку описують як "спокійну", Зеленський запропонував Залужному іншу посаду, від якої генерал відмовився. У відповідь на це Зеленський сказав, що відмова Залужного від іншої посади не вплине на рішення про відставку", - пише CNN.

Видання зазначає, що напруга між президентом та головнокомандувачем зросла після інтерв'ю Залужного журналу The Economist, де він описав війну з Росією як тупикову ситуацію.

Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський загальмував процес звільнення Залужного, коли про новину дізналися ЗМІ, - New York Times

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Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    це означає, що зеленський не піде з посади президента 20 травня, а узурпує владу.
  • пётр ющенко b62df11f
    Варіанта залишається два. Перший - херпід звільняє Залужного і через деякий (недовгий) час Україна під повним контролем Zeko-манди гарантовано перестає існувати. Другий - Залужний разом с притомними політиками спираючись на підтримку нарОду (не плутати з нарІдом) звільняють країну від зеленої пошесті і тоді зʼявляється ШАНС на перемогу та цівілізоване майбутнє...
  • Філ Менко
    Зе-мерзота не може пробачити Генералу те, що на початку війни вв'язавшись в бій і приймаючи тоді миттєві рішення без погодження із Банковою, він сплутав зрадникам узгоджений в Омані план по здачі України. Чи хтось думає що кацапи просто так тоді камазами везли омонівські щити і шоломи?
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