Зеленський звільнить Залужного цього тижня, - CNN

Президент України Володимир Зеленський звільнить головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного цього тижня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на джерела.

За даними видання, Залужного викликали на зустріч в Офіс президента в понеділок і повідомили про звільнення. Одне з джерел CNN розповіло, що указ президента про відставку Залужного очікується до кінця тижня

"Під час розмови, яку описують як "спокійну", Зеленський запропонував Залужному іншу посаду, від якої генерал відмовився. У відповідь на це Зеленський сказав, що відмова Залужного від іншої посади не вплине на рішення про відставку", - пише CNN.

Видання зазначає, що напруга між президентом та головнокомандувачем зросла після інтерв'ю Залужного журналу The Economist, де він описав війну з Росією як тупикову ситуацію.

Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.

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