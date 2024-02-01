Росіяни минулої доби завдали 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснили 97 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Противник і надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.