Новини

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 386 230 осіб (+1000 за добу), 6322 танки, 9228 артсистем, 11773 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

8 45316
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 386 230 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 386230 (+1000) осіб,
  • танків - 6322 (+12)од,
  • бойових броньованих машин - 11773 (+16) од,
  • артилерійських систем - 9228 (+33) од,
  • РСЗВ - 976 (+2) од,
  • засоби ППО - 663 (+0) од,
  • літаків - 332 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7136 (+36),
  • крилаті ракети - 1847 (+1),
  • кораблі /катери - 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12267 (+36) од,
  • спеціальна техніка - 1462 (+10)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вже не пропонує ув’язненим короткострокові контракти на війну, - британська розвідка

Втрати ворога за добу

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • частный сектор
  • Vitaliy Kasenkov
    Чумардоси за січень 26 220 це 846 середньодобово - кобздон в екстазі.
    Броня закрила тисячу, арта (ствольна) 746 од. третій показник в початку війни, логістика 937 од. рекорд з початку війни.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3630 день москальсько-української війни.
    109!! одиниць техніки та 1000!! чумардосів.
    Арта 35!, броня 28, логістика 36!.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 10!.
    Спецтехніка файно )
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 386 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини