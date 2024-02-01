Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 386 230 осіб (+1000 за добу), 6322 танки, 9228 артсистем, 11773 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
8 45316
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 386 230 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 386230 (+1000) осіб,
- танків - 6322 (+12)од,
- бойових броньованих машин - 11773 (+16) од,
- артилерійських систем - 9228 (+33) од,
- РСЗВ - 976 (+2) од,
- засоби ППО - 663 (+0) од,
- літаків - 332 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7136 (+36),
- крилаті ракети - 1847 (+1),
- кораблі /катери - 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12267 (+36) од,
- спеціальна техніка - 1462 (+10)