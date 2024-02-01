Міністерка фінансів США Єллен звернеться до Конгресу: бездіяльність може принести перемогу Путіну
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Fox News.
Єллен повторить зауваження президента України Володимира Зеленського про те, що підтримка є "не благодійністю", а "інвестицією" в національну безпеку Сполучених Штатів та їхніх союзників.
"Бездіяльність принесе перемогу Путіну і матиме немислимі наслідки не тільки для України, а й для нашої колективної безпеки", – сказала міністерка фінансів США.
Зазначається, що Єллен також планує зустрітися з виконавчими віцепрезидентами Європейської комісії Маргрет Вестагер і Валдісом Домбровскісом в Міністерстві фінансів у середу, 1 лютого, щоб обговорити важливість колективної підтримки України.
"Ми не можемо допустити, щоб в України закінчилися гроші до того, як у неї закінчаться боєприпаси", – заявила Єллен.
Очікується, що Єллен також подякує Європейському союзу за його сильне партнерство і розповість про більш ніж 54 мільярди доларів, виділених на пряму бюджетну підтримку України з 2022 року.