Росіяни заявляють про атаку 11 українських безпілотників
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Вночі та вранці 1 лютого чотири області РФ нібито атакували 11 українських БПЛА.
Про це повідомили в міноборони Росії, інформує Цензор.НЕТ.
Там стверджують, що вночі та близько 06.30 за московським часом російська ППО перехопила і знищила 11 безпілотних літальних апаратів.
"Черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати перехоплено та знищено над територією Бєлгородської (4 БпЛА) та Курської (1 БпЛА) областей.
Черговими засобами ППО перехоплено і знищено українські безпілотні літальні апарати над територіями Бєлгородської (4 БпЛА) і Воронезької (2 БпЛА) областей", - йдеться у повідомленні.