Естонія закрила для автомобілів прикордонний перехід із РФ

Рух транспорту автомобільним мостом, що з’єднує російський Івангород та естонську Нарву, припинено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

В Івангороді росіяни ремонтують КПП, ремонт триватиме до кінця 2025 року. Тому кордон у Нарві можна буде перетинати тільки пішки. Щодня його перетинали близько 4 тис. осіб.

Департамент поліції та прикордонної охорони (PPA) прогнозує, що кількість перетинів кордону скоротиться до 20 відсотків, хоча не виключено і зворотний ефект.

Начальник прикордонного бюро Східної префектури Ерік Пургель розповів, що пізно ввечері у середу вони отримали офіційну інформацію від РФ про зупинку транспортних засобів, що перетинають кордон, і спланували на її основі свої дії.

Водночас Росія продовжила пропускати авто зі свого боку.

"Ми бачили, що Росія, схоже, не дотримується часу, але оскільки вони (водії) були громадянами Естонії, ми, природно, погодилися. Ми не стали залишати їх у пастці між двома пунктами перетину кордону", - додав Пургель.

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