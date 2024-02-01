Спікер Палати представників Джонсон заявив, що питання допомоги Україні та безпеки кордонів "ймовірно" розділять, - ЗМІ

Спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив трьом лідерам парламентів країн Балтії, що питання безпеки кордону з Мексикою та пов’язаної з цим фінансової допомоги Україні "ймовірно" буде розділене через занепокоєння щодо реформування прикордонної політики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Hill з посиланням на неназване джерело, що знає про перебіг цієї розмови.

За інформацією видання, Джонсон сказав, що рішення зрештою залежатиме від тексту законопроєкту про кордон після переговорів у Сенаті, про що він заявив спікерам парламентів країн Балтії.

Речник спікера Радж Шах у розмові з Semafor применшив значення цих коментарів та сказав, що вони були зроблені в гіпотетичному контексті.

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Водночас незрозуміло, чи означатиме можливе розділення цього пакету проведення окремого голосування в Палаті представників Конгресу за всіма пунктами, включно з питанням допомоги Україні.

Окреме голосування щодо військової допомоги Києву може наразити Джонсона на критику з боку радикальних законодавців з його Республіканської партії, які виступають проти подальшої допомоги Україні, додає видання.

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