Спікер Палати представників Джонсон заявив, що питання допомоги Україні та безпеки кордонів "ймовірно" розділять, - ЗМІ
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Hill з посиланням на неназване джерело, що знає про перебіг цієї розмови.
За інформацією видання, Джонсон сказав, що рішення зрештою залежатиме від тексту законопроєкту про кордон після переговорів у Сенаті, про що він заявив спікерам парламентів країн Балтії.
Речник спікера Радж Шах у розмові з Semafor применшив значення цих коментарів та сказав, що вони були зроблені в гіпотетичному контексті.
Водночас незрозуміло, чи означатиме можливе розділення цього пакету проведення окремого голосування в Палаті представників Конгресу за всіма пунктами, включно з питанням допомоги Україні.
Окреме голосування щодо військової допомоги Києву може наразити Джонсона на критику з боку радикальних законодавців з його Республіканської партії, які виступають проти подальшої допомоги Україні, додає видання.