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Байден підтримує членство України в НАТО, - Держдеп США

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Байден підтримує членство України в НАТО, - Держдеп США
Державний департамент Сполучених Штатів Америки заперечив, що адміністрація президента Джо Байдена виступає проти членства України в НАТО.

Про це речник державного департаменту США Метью Міллер сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Журналіст запитав, чому, за наявною в нього інформацією, адміністрація президента США виступає проти вступу України в Альянс попри те, що більшість країн-членів нібито виступає за.

Представник Держдепу відкинув ці твердження.

"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО", - сказав Міллер.

Читайте: США та Німеччина виступають за відтермінування запрошення України до НАТО, - Foreign Policy

Топ коментарі

  • Stepan Nakonechnyi
    На словах вони усі все підтримують. А на ділі?
  • Сергей Леонидович a7043bf5
    Байден підтримує членство України в НАТО... на словах.
  • Анат Ващ
    То так, він і не проти літаків, Абрамсів, ракет та потужного озброєння. Одне питання: в якому тисячолітті, Джо?
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