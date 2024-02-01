Росіяни минулої доби 4 рази атакували Миколаївщину балістичними ракетами, є відключення світла

Минулої доби окупанти атакували Миколаївську область балістикою, обстріляли Очаківську та Куцурубську громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Росіяни протягом 31 січня чотири рази атакували область балістикою. За інформацією Кіма, ймовірніше, ракетами "Іскандер-М" та С-300.

"Пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання. Внаслідок цього, без електроенергії залишилося понад 400 споживачів, роботи з відновлення тривають", - зазначив начальник ОВА.

Крім того, протягом доби окупанти двічі з мінометів обстріляли акваторію Очаківської громади. Під вогнем артилерії опинилась і Куцурубська громада. Крім того, ворог протягом дня спрямував туди п’ять FPV-дронів. У громадах - без постраждалих

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