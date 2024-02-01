Понад 500 тис. військових РФ перебувають на окупованих територіях України, - Буданов
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На окупованих територіях України наразі перебувають понад півмільйона російських військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив в інтерв'ю CNN.
За його словами, на окупованих територіях України перебуває понад півмільйона російських військових. Водночас Буданов не бачить великого потенціалу для масштабної зміни лінії фронту у короткостроковій перспективі.
Також глава ГУР МО закликав Захід більше допомагати Україні.
"Нам дуже потрібна ця допомога", - сказав він.
Артилерійські системи – гаубиці, Україна потребує "різкого збільшення" кількості гармат, незалежно від їхнього віку та типу.
Боєприпаси також життєво важливі, додав він, оскільки "снаряди є одним із найбільш вирішальних факторів у цій війні".