Понад 500 тис. військових РФ перебувають на окупованих територіях України, - Буданов

На окупованих територіях України наразі перебувають понад півмільйона російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив в інтерв'ю CNN.

За його словами, на окупованих територіях України перебуває понад півмільйона російських військових. Водночас Буданов не бачить великого потенціалу для масштабної зміни лінії фронту у короткостроковій перспективі.

Також глава ГУР МО закликав Захід більше допомагати Україні.

"Нам дуже потрібна ця допомога", - сказав він.

Артилерійські системи – гаубиці, Україна потребує "різкого збільшення" кількості гармат, незалежно від їхнього віку та типу.

Боєприпаси також життєво важливі, додав він, оскільки "снаряди є одним із найбільш вирішальних факторів у цій війні".

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