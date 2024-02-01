Українські воїни визволені із полону говорять по телефону із рідними: "Мамочко, я в Україні. Живий". ВIДЕО
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У мережі опубліковані відеозаписи, на яких зафільмовані перші розмови визволених із російського полону українських воїнів із рідними.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записах емоційні розмови чотирьох бійців визволених із полону. Один із них - український офіцер, говорить із сином, який воює з окупантами і просить його підготувати усе необхідне для повернення у стрій.
"Я з вами, хлопці. Я мріяв про це. Я все відпрацюю", - каже він у розмові.