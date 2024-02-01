Понад 900 бійців "Азову", які боронили Маріуполь, досі перебувають у російському полоні, - командир бригади Прокопенко

У полоні росіян досі перебувають понад 900 бійців бригади "Азов", які протягом 86 діб тримали оборону Маріуполя. За два роки імена "азовців" з’являлися у списках на обмін лише кілька разів.

Про це пише у фейсбуці командир 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, підполковник Денис Прокопенко (Редіс), повідомляє Цензор.НЕТ. Таким чином він відреагував на обмін військовополоненими, в рамках якого в Україну 31 січня повернулися 207 захисників.

"Щиро вітаю зі звільненням із ворожої неволі двох бійців 12-ої бригади "АЗОВ" НГУ, які після розширення підрозділу "Азов" із полку до бригади, стали частиною нашої військової родини. Проте мою радість за їхнє повернення затьмарює, що рідні бійців, які тримали оборону Маріуполя у складі полку "Азов", знову не побачать у списках імена своїх близьких. За всі обміни з початку повномасштабного вторгнення лише кілька разів у них з’являлися імена моїх побратимів. Хоча минуло понад півтора роки від отримання наказу на припинення оборони Маріуполя", - написав Прокопенко.

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Він зауважив, що в російському полоні продовжують залишатися понад 900 азовців.

"Ми ведемо важку боротьбу з окупантами в лісах Кремінної, знищуємо та беремо в полон російських військових і продовжуємо вірити, що відповідні структури докладають достатніх зусиль для звільнення наших героїв. Дякую кожному українцю, хто памʼятає про їхній подвиг і бореться за їхню свободу!" - підсумував командир "Азова".

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