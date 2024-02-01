Українці за рік накопичили на руках майже $12 млрд готівкою, - НБУ

За 2023 рік обсяги готівкової валюти поза банками зросли на 11,8 млрд доларів. Це більше, ніжу у 2022 році (10,1 млрд доларів).

Про це йдеться в огляді платіжного балансу НБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнесу.

Абсолютних цифр НБУ на публікує. Але, яка зауважує РБК-Україна, попередні відкриті дані свідчать про те, що на початок 2023 року обсяг готівкової валюти поза банками становив 108 млрд доларів. Таким чином, зараз ця сума досягла 120 млрд доларів.

За даними НБУ станом на кінець 2023 року, бізнес тримає на валютних депозитах 364 млрд гривень, населення - 367 млрд гривень.

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Обсяг усіх гривневих депозитів бізнесу становить 916 млрд гривень, населення - 712 млрд гривень, готівкова гривня поза банками - 716 млрд гривень.