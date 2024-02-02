Росіяни стали частіше застосовувати балістику, - Ігнат

Російські окупаційні війська під час повітряних атак України почали частіше застосовувати балістичні ракети.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Противник частіше застосовує ракети, які летять по балістичній траєкторії. Нагадаємо, це "Іскандер-М", аеробалістична ракета "Кинджал", "Х-22" - крилата ракета, яка атакує по балістичній траєкторії уже при заході на ціль, зенітні керовані ракети С-300", - розповів він.

За словами Ігната, росіяни розуміють, що Україна має певні спроможності щодо збиття "шахедів" та крилатих ракет, тому застосовує балістику, яку можуть збивати лише спеціальні системи ППО, яких в України не так багато.

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