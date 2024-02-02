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Мобілізація: Електронний кабінет спростить набір за фахом, - Міноборони

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Мобілізація: Електронний кабінет спростить набір за фахом, - Міноборони
Електронний кабінет військовозобов’язаного дозволить значно простіше організувати систему відбору до війська згідно зі спеціальністю людини. Він також дозволить зменшити кількість помилок щодо призову людей, які не підлягають мобілізації.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Поява електронного кабінету - дуже зручний механізм для всіх. Тут треба розуміти, що якщо ми добилися ситуації, коли оновлення даних масове, тому що це можна зробити дома з комп'ютера, нам тоді значно простіше організувати систему, коли людина, яка має спеціалізацію механіка-водія, буде відповідні задачі виконувати у війську. І це дозволить зменшити кількість помилок, коли людину, яка не підлягає призову, не будуть призивати", - пояснив він.

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За словами Павлюка, у військовозобов'язаних може існувати певний страх щодо оновлення даних через те, що їх "миттєво заберуть у військо". Посадовець зазначив, що "миттєво не заберуть", оскільки в Україні значно більше військовозобов'язаних, аніж зараз потребують ЗСУ.

"Просто цей процес стане значно якіснішим, значно більш зручним. [...] Зараз іде війна, і це обов'язок всіх, ми робимо все для того, щоб процес доєднання до війська був зручнішим, прозорішим, швидшим, якіснішим для війська", - пояснив він.

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Також Павлюк повідомив, що згідно з новим законопроєктом військовозобов'язані матимуть 60 днів, аби уточнити свої дані: це можна буде зробити як в електронному кабінеті, так і офлайн.

Законопроєкт ще не ухвалено і він може змінюватися згідно з правками у Верховній Раді. Також його можуть відправити уряду на доопрацювання.

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Топ коментарі

  • krot_lub
    А вони колись говорили правду?
  • Літій Неоненко
    Казали,що ніяких електронних кабінетів не буде.А найбільше потрібна піхота,бо зточується,як олівці
  • Diesel_Sasha
    після того що хакери зробили з київстаром - це самим передати ВСІ дані українців в ФСБ
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