Мобілізація: Електронний кабінет спростить набір за фахом, - Міноборони
Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Поява електронного кабінету - дуже зручний механізм для всіх. Тут треба розуміти, що якщо ми добилися ситуації, коли оновлення даних масове, тому що це можна зробити дома з комп'ютера, нам тоді значно простіше організувати систему, коли людина, яка має спеціалізацію механіка-водія, буде відповідні задачі виконувати у війську. І це дозволить зменшити кількість помилок, коли людину, яка не підлягає призову, не будуть призивати", - пояснив він.
За словами Павлюка, у військовозобов'язаних може існувати певний страх щодо оновлення даних через те, що їх "миттєво заберуть у військо". Посадовець зазначив, що "миттєво не заберуть", оскільки в Україні значно більше військовозобов'язаних, аніж зараз потребують ЗСУ.
"Просто цей процес стане значно якіснішим, значно більш зручним. [...] Зараз іде війна, і це обов'язок всіх, ми робимо все для того, щоб процес доєднання до війська був зручнішим, прозорішим, швидшим, якіснішим для війська", - пояснив він.
Також Павлюк повідомив, що згідно з новим законопроєктом військовозобов'язані матимуть 60 днів, аби уточнити свої дані: це можна буде зробити як в електронному кабінеті, так і офлайн.
Законопроєкт ще не ухвалено і він може змінюватися згідно з правками у Верховній Раді. Також його можуть відправити уряду на доопрацювання.