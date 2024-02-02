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Китай, КНДР та Іран слідкують за агресією РФ. Захід має забезпечити перемогу України, - міністр оборони Великої Британії Шеппс

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Китай, КНДР та Іран слідкують за агресією РФ. Захід має забезпечити перемогу України, - міністр оборони Великої Британії Шеппс
Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив про важливість забезпечення поразки РФ, щоб унеможливити напади диктаторських режимів у майбутньому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, "режими, які не вірять в демократію, спостерігають" за війною в Україні і можуть почати атакувати західні держави, якщо вирішать, що у них "вичерпався запас міцності".

Він прокоментував свою поїздку до Вашингтона, де зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном та Ентоні Блінкеном, державним секретарем США. Шеппс сказав, що Захід повинен "дуже, дуже чітко усвідомити, що це екзистенціальна проблема" і йдеться не тільки про Україну.

"Всі дивляться – іранці дивляться. Невже у нас просто вичерпаються сили, урветься терпіння і ми просто підемо геть? Китай буде спостерігати в Індо-Тихоокеанському регіоні, Північна Корея буде спостерігати. Для наших власних національних інтересів, і, безумовно, для західного цивілізованого світу, життєво важливо, щоб Україна була успішною у своїй власній країні", - наголосив міністр.

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Топ коментарі

  • Виталий 6b40280c
    Они не просто смотрят, они активно помогают РФ. Пока вы сопли жуете, что бы не было "эскалации"...
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    афігєть!
    левакі докерувались.
    кндр, вже, важливий геополітичний гравець.
  • Пересічний громадянин 7ff2b995
    Допомагають усі по обидві сторони війни. Україна вже отримала сотні тисяч снарядів із Євпропи та отримає мільйон у 2024 році. А на шантаж вже ніхто не ведеться після років війни, яких вистачило всім зрозуміти, що погрози х#йла це пуста бравада
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