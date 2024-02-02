Китай, КНДР та Іран слідкують за агресією РФ. Захід має забезпечити перемогу України, - міністр оборони Великої Британії Шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив про важливість забезпечення поразки РФ, щоб унеможливити напади диктаторських режимів у майбутньому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, "режими, які не вірять в демократію, спостерігають" за війною в Україні і можуть почати атакувати західні держави, якщо вирішать, що у них "вичерпався запас міцності".

Він прокоментував свою поїздку до Вашингтона, де зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном та Ентоні Блінкеном, державним секретарем США. Шеппс сказав, що Захід повинен "дуже, дуже чітко усвідомити, що це екзистенціальна проблема" і йдеться не тільки про Україну.

"Всі дивляться – іранці дивляться. Невже у нас просто вичерпаються сили, урветься терпіння і ми просто підемо геть? Китай буде спостерігати в Індо-Тихоокеанському регіоні, Північна Корея буде спостерігати. Для наших власних національних інтересів, і, безумовно, для західного цивілізованого світу, життєво важливо, щоб Україна була успішною у своїй власній країні", - наголосив міністр.

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