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Вперше за 8 років Велика Британія проведе випробування ядерної ракети з підводного човна, - The Telegraph

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Вперше за 8 років Велика Британія проведе випробування ядерної ракети з підводного човна, - The Telegraph
Вперше з 2016 року Велика Британія проведе випробувальний запуск ядерної ракети з підводного човна в Атлантичному океані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Судноплавні компанії було попереджено про проведення випробувань. Підводний човен HMS Vanguard прибуде до Атлантичного океану.

У випробуванні, яке відбудеться до 4 лютого, буде задіяно муляж боєголовки. Воно пройде приблизно за 90 км від східного узбережжя Флориди з радіусом дії 5 900 км.

Востаннє Велика Британія випробовувала ядерну зброю у 2016 році.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    випробуй Брітанія, як виявилося тільки на тебе надія.
    ціль підсказати?
  • Валентин Коваль 7c749467
    По рашці ?
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    оце, дуже гарна новина.
    це говорить, що ракета зібрана, та готова до застосування.
    а кацапські ракети, ніхто не обслуговує з 2014, тому що ми припинили, а більше ніхто не вміє.
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