Вперше за 8 років Велика Британія проведе випробування ядерної ракети з підводного човна, - The Telegraph
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Вперше з 2016 року Велика Британія проведе випробувальний запуск ядерної ракети з підводного човна в Атлантичному океані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
Судноплавні компанії було попереджено про проведення випробувань. Підводний човен HMS Vanguard прибуде до Атлантичного океану.
У випробуванні, яке відбудеться до 4 лютого, буде задіяно муляж боєголовки. Воно пройде приблизно за 90 км від східного узбережжя Флориди з радіусом дії 5 900 км.
Востаннє Велика Британія випробовувала ядерну зброю у 2016 році.