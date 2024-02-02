63% поляків вважають, що їхні війська повинні збивати російські ракети над територією України, - опитування

Польща має розпочати переговори з Україною і НАТО про збиття російських ракет, які летять в напрямку Польщі, в прикордонних регіонах України.

Таку думку мають більшість поляків (63%) за результатами опитування, проведеного центром IBRiS, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

На запитання, чи Польща повинна вести переговори з НАТО та Україною про забезпечення протиповітряної оборони прикордонної території України, аби мати змогу збивати російські ракети, що летять у бік Польщі, 37,6% респондентів відповіли "однозначно так", а 31,7% - "скоріше так".

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Протилежну думку з цього приводу мають лише 17,6% респондентів. Зокрема, 9,1% відповіли на це запитання "безумовно ні", а 8,5% - "скоріше ні". Натомість 13,1% не визначилися з цього приводу.

Опитування було проведено 26-27 січня методом телефонного опитування (CATI) на вибірці 1070 респондентів.

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