Рашисти мобілізували до своєї армії 250 студентів університету в окупованому Луганську, - ОВА
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У тимчасово окупованому Луганську російські загарбники мобілізували до своєї армії 250 студентів університету ім. В. Даля.
Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що після так званих виборів у "ЛНР" окупанти неодноразово звітували про виконання доручення Кремля щодо демобілізації студентів.
Однак тоді дозволили залишити фронт лише близько половині із загальної кількості залученої на фронті молоді.
Потім почався тиск на студентів у Донбаському державному технічному університеті в Алчевську, коли юнаків змушували брати академічні відпустки.
"Наразі стало відомо про аналогічну ситуацію в Луганську – 250 студентів ЛГУ ім. В. Даля взяли академічні відпустки й відправилися на війну. Кожне доручення – тимчасове, тим більше доручення Путіна", - йдеться у повідомленні.