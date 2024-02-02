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Рашисти мобілізували до своєї армії 250 студентів університету в окупованому Луганську, - ОВА

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Рашисти мобілізували до своєї армії 250 студентів університету в окупованому Луганську, - ОВА
У тимчасово окупованому Луганську російські загарбники мобілізували до своєї армії 250 студентів університету ім. В. Даля.

Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після так званих виборів у "ЛНР" окупанти неодноразово звітували про виконання доручення Кремля щодо демобілізації студентів. 

Однак тоді дозволили залишити фронт лише близько половині із загальної кількості залученої на фронті молоді.

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Потім почався тиск на студентів у Донбаському державному технічному університеті в Алчевську, коли юнаків змушували брати академічні відпустки.

"Наразі стало відомо про аналогічну ситуацію в Луганську – 250 студентів ЛГУ ім. В. Даля взяли академічні відпустки й відправилися на війну. Кожне доручення – тимчасове, тим більше доручення Путіна", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Александр Заболотный a9a36662
    ось так- хто не хоче кормити свою армію або в ній воювати- ласкаво просимо до армії орків))))
  • НБ
    Через 10 років, а саме стільки (з 2014 року) промивають мізки в Лугандоні!, виросло покоління дітей з промитими мізками і доросло до призивного віку. Так що все "по фен шую" і ніяк інакше воно не могло бути і не буде. Різниці між знищенням кацапа з ********** і манкурта з лугандону немає ніякої.
  • Hanka Panyanka
    й ніхто не вякнув - треба, то й треба, встали та пішли... й рівень підтримки отця рідного в.в.путіна сягає зірок на небі..., й теж ніхто не сперечається... треба любити чужу батьківщину й при цьому йти воювати проти власної, теж встали та пішли...
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