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Вірменія більше не може покладатися на Росію у військових і оборонних потребах, - Пашинян

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Вірменія більше не може покладатися на Росію у військових і оборонних потребах, - Пашинян
Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого основного оборонного та військового партнера, оскільки Москва неодноразово підводила її.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Він зазначив, що Вірменія має налагоджувати тісніші зв'язки з США та Францією.

"Нам потрібно зрозуміти, з ким ми дійсно можемо підтримувати військово-технічні та оборонні відносини", - сказав Пашинян.

Він нагадав, що раніше 95-97% оборонних відносин Вірменії були з Російською Федерацією. Але "зараз цього не може бути як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин", додав він.

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Топ коментарі

  • Serhiy Talatynnik
    Ух ти а шо таке? Вже не браття ?
  • Погрібний Олександр
    Запіздале прозріння?
  • Vadym 3930b8e6
    А ми що кращі???
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