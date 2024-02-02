Часткова монополізація ОПК України та недосконалість законодавства призводять до проблем із виробництвом зброї, - Залужний
Про це написав у своїй статті Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.
"Запаси ракет, перехоплювачів ППО та боєприпасів для артилерії у наших партнерів вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальний дефіцит паливних зарядів.
Росія, беручи до уваги те, як події на Близькому Сході відволікають міжнародну увагу, може спробувати спровокувати подальші конфлікти в інших регіонах", - зазначив він.
На думку Залужного, слабкість режиму міжнародних санкцій означає, що Росія, у партнерстві з деякими іншими, все ще здатна розгортати свій військово-промисловий комплекс для ведення війни на виснаження проти нас.
"Ми залишаємося обмеженими недосконалістю нормативно-правової бази в нашій країні, а також частковою монополізацією оборонної промисловості. Це призводить до вузьких місць у виробництві – наприклад, боєприпасів, – що ще більше поглиблює залежність України від союзників у питаннях постачання", - наголошує головнокомандувач ЗСУ.
Крім того, Залужний вважає, що Україна має "визнати значну перевагу, яку має ворог у мобілізаційному людському ресурсі, і те, як це співвідноситься з нездатністю державних інституцій в Україні підвищити рівень укомплектованості наших Збройних сил без застосування непопулярних заходів".