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Міноборони розраховує на якомога швидше ухвалення законопроєкту про мобілізацію Радою

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Міноборони розраховує на якомога швидше ухвалення законопроєкту про мобілізацію Радою
Законопроєкт не регулює кількість осіб, яких необхідно мобілізувати. Все залежатиме від, зокрема, бойових дій.

Про це заявив начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якомога швидше. Ви розумієте, що для країни було б краще, якби механізм мобілізації було вдосконалено… Уже лютий, ми розраховуємо, що якомога швидше законопроєкт буде підтримано в парламенті і згодом підписано президентом", - зазначив він.

Водночас Павлюк сказав, що законопроєкт не регулює кількість осіб, яких необхідно мобілізувати.

"Те, що ми говоримо, це той механізм, який дозволить приєднати стільки людей, скільки потрібно. Тобто законопроєкт не створено під певну цифру", - додав генерал.

За його словами, цифра мобілізації залежатиме від бойових дій та спроможності мобілізаційного механізму, а також держави забезпечити людей усім необхідним.

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Топ коментарі

  • Літій Неоненко
    Дозволена бусифікація не вирішить проблему.
  • Erlich Bachman
    В України є можливість підготувати 500 тисяч, 100 тисяч або 200 тисяч військовозобов'язаних, як це буде визначено новим законопроєктом про мобілізацію, над яким наразі працюють у Кабміні. Джерело: https://censor.net/ua/n3470269


    Законопроєкт не регулює кількість осіб, яких необхідно мобілізувати. Все залежатиме від, зокрема, бойових дій. Джерело: https://censor.net/ua/n3471204

    Визначіться вже що триндіти
  • Андрей Емельянов 4c155c98
    Невже батальон монако призовуть?
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