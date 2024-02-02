Корупція підриває ефективність російської армії, - британська розвідка

Корупція вже давно є проблемою в російських збройних силах і вона суттєво впливає на ефективність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише розвідка Великої Британії із посиланням на видання "Верстка".

Зокрема, російські журналісти виявили схеми корупції та систему хабарництва серед військових РФ та їхніх командирів. Зазначається, що хабарі давали або вимагали за різні "послуги", такі як: відпустка, атестація з фізичної підготовки, військове звання, водійське посвідчення, уникнення дисциплінарних стягнень за використання смартфонів або пиятику.

Після повномасштабного вторгнення набір "послуг" було розширено шляхом включення довідок про поранення, нагород за участь у "спеціальній військовій операції" та уникнення відправки на бойове завдання.

"Видання "Верстка" опублікувало розцінки на ці "послуги" – від 40000 рублів за відстрочку від відправки на фронт до 1 мільйона рублів за довідку про поранення", - йдеться у звіті.

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Британська розвідка наголошує, що корупція вже давно є проблемою в російських збройних силах і нагадує про журналіста Дмитрія Холодова, який розслідував військову корупцію в 1990-х роках і був убитий в Москві в 1994 році.

"Цілком ймовірно, що корупція суттєво підриває ефективність російської армії. Існує лише незначний шанс, що буде досягнуто значного прогресу в зниженні рівня корупції", – йдеться в огляді.