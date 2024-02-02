В Україні виписали вже понад 67 млн е-рецептів, - МОЗ

Наразі у системі ЕСОЗ виписано понад 67 мільйонів електронних рецептів. Препарати відпускаються з програми "Доступні ліки".

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила заступниця міністра охорони здоровʼя Марія Карчевич, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми маємо понад 67 млн електронних виписаних рецептів і бачимо, що це той сервіс, який використовують українці", - сказала Карчевич.

Вона нагадала, що рецепти на різні види препаратів мають різний термін дії.

"Найкоротший термін дії на наркотичні лікарські препарати, він становить 10 днів, якщо ми говоримо про інші групи препаратів, то там переважно 30 або 90 діб термін дії рецепта", - зауважила заступниця міністра.

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У МОЗ зазначили, що торік ввели деякі нормативні зміни, тому українці можуть отримати електронний рецепт у лікаря дистанційно.

Карчевич нагадала, що за електронними рецептами відпускаються препарати з програми "Доступні ліки", виняток становлять прифронтові території, де може бути відсутній звʼязок, світло. Там лікарі можуть виписати паперовий рецепт.

За словами заступниці міністра, у випадках, якщо пацієнт не має мобільного телефону, лікар може надрукувати паперову довідку з номером рецепта.

Карчевич додала, що на сьогодні програма "Доступні ліки" містить понад 500 різних видів лікарських препаратів, торік до неї також додалися медичні вироби.

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