Глава МЗС Канади Жолі прибула із візитом до України

Міністерка закордонних справ Мелані Жолі прибула до України з неанонсованим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На спільній пресконференції міністром Дмитром Кулебою вона наголосила на непохитності канадської підтримки України і зазначила, що наразі Канада надала допомогу в розмірі 9,5 мільярда доларів, зокрема 2,4 мільярда доларів у вигляді військової допомоги.

Крім того, в межах операції Unifier із 2014 року канадські збройні сили підготували понад 40 000 українських військовослужбовців. І це навчання триває і сьогодні у Великій Британії, Латвії та Польщі.

За словами Жолі, також завершується процес розроблення Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною.

"У міру того, як ми досягаємо дворічної позначки з початку повномасштабного вторгнення РФ, наша підтримка незалежного майбутнього України залишається непохитною. І прихильники України мають дотримуватися цього курсу. Ми не можемо дозволити собі втратити впевненість або вагатися", - сказала міністерка.

Жолі зазначила, що це її четвертий візит до України.

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