Обсяги міжнародної допомоги скоротяться, - прогноз НБУ

Міжнародна допомога і надалі буде основним джерелом припливу капіталу в Україну. Але її обсяги знижуватимуться.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України за січень 2024 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на затримки з надходженням міжнародної допомоги на початку року, очікується, що її ритмічність буде відновлена в найближчі місяці. За базовим сценарієм прогнозу НБУ, Україна у 2024 році отримає близько 37 млрд доларів у вигляді зовнішніх кредитів і грантів", - йдеться у звіті.

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В найближчі роки Україна поступово буде відновлювати здатність до самостійного фінансування власних потреб. Тож обсяги офіційного зовнішнього фінансування поступово зменшуватимуться, зазначили в НБУ.

У 2024-2026 роках очікується залучення міжнародного фінансування в розмірі 37,4 млрд доларів, 25,1 млрд доларів та 12,6 млрд доларів.

В НБУ зазначили: важливо, щоб донори дотримувалися домовленості не лише щодо обсягів фінансування, а і щодо ритмічності його надходжень. Це дозволить забезпечити щомісячне виконання всіх запланованих видатків бюджету.

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"Наприкінці 2023 року - на початку 2024 року ритмічність цих надходжень втратилася та значно посилилася невизначеність щодо затвердження зовнішньої фінансової допомоги на поточний рік серед найбільших донорів. Ємність внутрішнього фінансового ринку є досить обмеженою і в разі подальшого затримання надходжень зовнішньої допомоги посилюватиметься загроза поновлення емісійного фінансування бюджету з боку НБУ", - зазначають в НБУ.

За даними Нацбанку, зниження обсягів фінансування також призведе до скорочення міжнародних резервів, що негативно позначиться на показниках зовнішньої стійкості держави.

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"Це погіршуватиме курсові та інфляційні очікування, а отже, вимагатиме від НБУ проведення жорсткішої монетарної політики, ніж передбачено базовим сценарієм", - зазначили в центробанку.