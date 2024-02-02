Рішення щодо використання заморожених активів РФ можуть ухвалити у 2024 році, - Кулеба

Рішення про використання заморожених російських активів можуть ухвалити вже цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Україна спільно з партнерами зробить рішення щодо використання заморожених російських активів у 2024 році. Тобто це рішення буде ухвалено 2024 року. Я не маю в цьому жодного сумніву, знаючи динаміку цих дискусій", - сказав він на пресконференції з главою МЗС Канади Жолі.

Окремо український міністр зазначив, що це рішення має свої складнощі і не виключив, що воно ухвалюватиметься частинами.

"Тобто спочатку щодо податку на прибуток замороженого активу, щодо самого прибутку і, зрештою, за самим активом. Але те, що ми йдемо цим шляхом, вже є першими результатами, і це рішення буде у 2024 році – це факт", - запевнив Кулеба.

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