Україна та Канада - на фінішній прямій щодо гарантій безпеки, - глава МЗС Жолі
Про це очільниця МЗС Канади Мелоні Жолі повідомила на спільному брифінгу зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми знаємо, що навіть після війни Україна залишиться з таким небезпечним сусідом як Росія, тому Канада мусить і надалі надавати допомогу, яка буде постійною, надійною. Ця допомога буде включати наші зобов'язання щодо довготермінових безпекових зобов'язань", - сказала Жолі.
Міністр зазначила, всі країни G7 укладуть окремі, але співзвучні договори з Україною щодо гарантій безпеки. Договір між Україною та Канадою на фінішній прямій.
"На саміті НАТО було вирішено, що кожна країна "Великої сімки" обговорить окремі безпекові договори з Україною, але вони будуть співзвучними. Ми сподіваємось, що наш договір вийшов на фінішну пряму", - підкреслила глава МЗС Канади.
Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Канади Мелоні Жолі прибула до Києва з робочим візитом 2 лютого.