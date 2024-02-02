У Міноборони відсторонили керівника закупівельного департаменту Нахкура

У Міноборони України відсторонили від виконання службових обов’язків тимчасового в.о. директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Тоомаса Нахкура, якому 27 січня оголосили підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.

"Рішенням міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов’язків", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, причина відсторонення - оголошення підозри у кримінальному провадженні.

"Підозра Тоомасу Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року", - додали у відомстві.

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Що відомо про розкрадання коштів на закупівлі снарядів для ЗСУ

27 січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу"

СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

За матеріалами справи, п'ятьом фігурантам оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Одного з підозрюваних, а саме ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон.

Представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

У розмові з Hromadske один з посередників в угоді, представник наглядової ради "Sevotech" Олександр Хорошаєв заявив, що представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

Також про ситуацію з розкраданням мільярдів на закупівлі снарядів можна прочитати в розслідуванні Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна".