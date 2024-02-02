Журналіст німецького телеканалу ZDF зняв репортаж про "відбудову" окупованого Маріуполя: Його розкритикували

Телеканал ZDF опублікував репортаж з окупованого росіянами Маріуполя. Інформацію подали як "рідкісний погляд на російську окупацію".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Так, телеканал ZDF показав репортаж із України, кореспондент перебував в окупованому Росією Маріуполі. Канал представив програму як "рідкісний погляд на російську окупацію".

Кореспондент ZDF Армін Керпер розповів про "велику кількість руйнувань", які він побачив. Водночас він заявив і про "багато відновлювальних робіт" у місті: "Відновлюються вулиці, школи, житлові будинки та цілі квартали. І це відбувається дуже швидко. Керпер наголосив, що "Маріуполь — це не місто-примара". Російські медіа згодом цитували журналіста.

Керпер також розповів, що група телеканалу дісталася Маріуполя з Москви через Ростов-на-Дону. За його словами, за репортерами ніхто не стежив під час перебування у місті, а журналісти нібито могли спокійно спілкуватися із жителями.

Репортаж зазнав різкої критики.

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Згодом на сайті ZDF з’явився коментар редакції: "ZDF серйозно ставиться до критики репортажів з Маріуполя. Директор московської студії Армін Керпер як журналіст вирушив до Маріуполя, щоб отримати незалежну картину ситуації на територіях, окупованих із порушенням міжнародного права. Він розповідає про місто, яке було повністю зруйноване внаслідок російської агресивної війни, та його насильницьку русифікацію. Армін Керпер дає зрозуміти, що противникам російської окупації доводиться побоюватися репресій, якщо вони розмовляють із західним журналістом".

"В інтерв'ю "ZDFheute live" 29 січня 2024 року Армін Керпер вибрав фразу "місто функціонує", що вводить в оману. Однак виділення тільки цієї цитати дає лише скорочене уявлення про його враження. Скоріше, Армін Керпер описує, як Росія намагається створити видимість нормального життя і відновлення, використовуючи значні фінансові ресурси.

У тій самій програмі репортерка ZDF Анне Брюль повідомила з Одеси про погляд України на окуповані Росією території та про становище українських внутрішньо переміщених осіб.

У своїх репортажах з України ZDF жодного разу не залишила сумнівів у тому, що Маріуполь — це незаконно окупована Росією територія і хто є агресором і жертвою в цій війні", - додали у виданні.

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв під постом медіаекспертки Діани Дуцик заявив, що згоден з обуренням сюжетом ZDF, та додав, що сюжет викликав різко негативну реакцію серед багатьох знайомих німецьких експертів і журналістів, зокрема в колег Керпера з телеканалу.

"Дас іст айне катастрофе" - сказав один із них щодо репортажу. Посольство одразу звернулося до редакції з листом про недопустимість подібних сюжетів, на що ми вже отримали відповідь із визнанням помилки та запевненням у повазі до територіальної цілісності України. Працюватимемо і надалі з редакціями, щоб у майбутньому такі випадки не повторювалися", - зазначив дипломат.

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