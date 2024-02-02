Російський катер "Івановець" потопили завдяки морським дронам MAGURA V5, - Буданов
Деталі операції розкрив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, морськими дронами керував підрозділ безпілотників 13-ї групи ГУР.
"Під час проведення спеціальних (активних) заходів у період із 31 січня до 1 лютого відділ спланував і здійснив знищення "Іванівця" на рейді озера Донузлав", - розповів він.
За словами Буданова, під час знищення російського катера було завдано шість прямих влучень морськими безпілотниками в корпус корабля.
"Унаслідок отриманих пошкоджень корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція, проведена противником, не увінчалася успіхом", - заявив глава ГУР.
MAGURA V5
Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (MAGURA) V-типу - це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.
Він може виконувати різні операції, зокрема, спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, бойові місії.
Довжина безпілотника становить 5,5 метра, а ширина - 1,5 метра Крейсерська швидкість заявлена на рівні 22 вузли, а максимальна - 42 вузли. Дальність пересування морського дрона становить приблизно 833 км.
Він також оснащений mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковим зв'язком.
Знищення "Івановця" в окупованому Криму
Вночі 1 лютого воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту РФ.
Пізніше у ВМС України повідомили, що на борту ракетного катера "Ивановец" могло перебувати до 40 російських моряків.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував матеріал: "Знищення ракетного катера РФ "Ивановец": Тактика атаки заслуговує на вивчення як зразок".