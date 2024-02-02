Україна працює із Канадою над отриманням систем ППО та іншої зброї, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба на зустрічі з канадською колегою Мелані Жолі порушував також питання зброї для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші відносини вже на тому рівні, коли наші переговори відбуваються без будь-яких протоколів і дипломатичних реверансів, ми відразу обговорюємо конкретні питання, які потребують вирішення. Сьогодні ми говорили про політику, про економіку. Чекаємо на ратифікацію доповнень до Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, працюємо над питанням використання заморожених активів РФ в інтересах відновлення України... Також говорили про нові раунди санкцій проти Росії і про реалізацію Формули миру Президента Зеленського, де Канада співголовує у четвертому пункті - звільнення полонених та депортованих осіб", - зазначив він.

Він додав, що, безумовно, окремою темою перемовин з канадською колегою у Києві була тема зброї.

"Продовжуємо працювати і над отриманням систем ППО, й іншої зброї, якою нам може допомогти Канада", - поінформував очільник МЗС.

Насамкінець Кулеба підкреслив, що Канада є одним з тих наших друзів , щодо яких "немає жодних причин сумніватися у їхній системності і послідовності у підтримці України".

Читайте: Рішення щодо використання заморожених активів РФ можуть ухвалити у 2024 році, - Кулеба