Польські фермери будуть знову блокувати кордони з 9 лютого, бо їм "урвався терпець"

Польські фермери анонсували новий загальнонаціональний страйк. Він розпочнеться 9 лютого і триватиме до 10 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила незалежна профспілка фермерів "Солідарність", яка є ініціатором блокади.

"Наше терпіння скінчилося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти", – йдеться у заяві.

У профспілці зазначили що пасивність польської влади, декларації про співпрацю з Європейською комісією, заяви про дотримання всіх рішень ЄК щодо імпорту сільськогосподарської продукції та харчових продуктів з України "не залишають нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк".

Акція протесту передбачає блокування всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною, а також доріг та автомагістралей у всій країні. Страйк розпочнеться о 10:00 9 лютого.

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Блокування кордонів

Польські перевізники з обіду 6 листопада розпочали блокування руху вантажного транспорту в напрямку трьох пунктів пропуску – "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова" та "Рава-Руська – Гребенне". А вже наступного дня протестувальники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Фермери вимагали повернути дозволи для українських перевізників, які були скасовані в рамках підписаної з ЄС угоди про лібералізацію автомобільних перевезень. А також скасувати реєстрацію в еЧерзі для порожніх польських вантажівок.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери.

11 грудня польські перевізники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки. Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.

З 15:00 години 18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

16 січня 2024 року Мінінфраструктури Польщі підписало угоду з блокувальниками пунктів пропуску на кордоні з Україною, протест призупиняється до 1 березня.