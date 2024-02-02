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В укриття шкіл та садочків пускатимуть лише дітей, вчителів та вихователів, - Кабмін

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В укриття шкіл та садочків пускатимуть лише дітей, вчителів та вихователів, - Кабмін
Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої укриття у школах і дитсадках під час очного навчання доступні тільки для учасників освітнього процесу.

Про це повідомили в пресслужбі Освітнього омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

"Укриття закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу", - йдеться у повідомленні.

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Відповідно до постанови, укриття мають бути розташовані у пішохідній доступності для громадян:

  • до 300 метрів - для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту;
  • до 500 метрів - для середньоповерхової та малоповерхової забудови.

Також у документі зазначається, що заклади освіти не мають здійснювати облік укриттів.

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Нагадаємо, в жовтні 2023 року в Києві заборонили перебувати в укриттях при дитсадках стороннім особам.

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Топ коментарі

  • Сергей121
    А всі інші - нах? Навіть батьки дітей чи просто люди, яких застала тривога посеред вулиці і вони не з "цього закладу" і не знають де є найближче укриття - всі посилаються наФуй, бо...вчителям, завучам і директорам не камільфо, бо їм місця не вистачить?
    Яка тупа і безвідповідальна фуєта висирається цими "мАлАдими ліТсами" з міністерств!
  • Егорка Иванцов
    Як же задовбали ці трускавецькі випускники
  • Alexander Bereznuk f1223265
    не лише зальотний, а й шкільний техпрацівник чи навіть поліцай, яких мвс розпихує по школах, нехай завчасно зариваються в землю...а то стане непереливки, якщо шо...
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