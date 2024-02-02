В укриття шкіл та садочків пускатимуть лише дітей, вчителів та вихователів, - Кабмін
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Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої укриття у школах і дитсадках під час очного навчання доступні тільки для учасників освітнього процесу.
Про це повідомили в пресслужбі Освітнього омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.
"Укриття закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу", - йдеться у повідомленні.
Відповідно до постанови, укриття мають бути розташовані у пішохідній доступності для громадян:
- до 300 метрів - для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту;
- до 500 метрів - для середньоповерхової та малоповерхової забудови.
Також у документі зазначається, що заклади освіти не мають здійснювати облік укриттів.
Нагадаємо, в жовтні 2023 року в Києві заборонили перебувати в укриттях при дитсадках стороннім особам.