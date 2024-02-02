Франція про удар по Бериславу, де загинули французькі волонтери: Боягузливий і негідний вчинок

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на загибель двох французьких гуманітарних працівників в Україні внаслідок російського удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі президента Франції Емманюеля Макрона.

"Двох французьких гуманітарних працівників було вбито в Україні внаслідок російського удару. Боягузливий і негідний вчинок. Мої думки з близькими та товаришами поранених. Я висловлюю солідарність усім волонтерам, які прагнуть допомогти населенню", - написав Макрон.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Росія має відповісти за свої вчинки. Він також повідомив, що ще троє французьких волонтерів дістали поранення.

"Російське варварство спрямоване проти українських цивільних. Двоє французьких гуманітарних працівників заплатили життям за свою відданість українцям. Ще троє були поранені. Мої думки з ними та їхніми сім'ями. Франція стоїть поруч з ними. Росії доведеться відповісти за свої злочини", — написав Сежурне у соцмережі Х.

Нагадаємо, 1 лютого російські загарбники вкотре обстріляли Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки ворожих БпЛА загинули двоє чоловіків. Також поранено трьох чоловіків та одну жінку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росії не варто розраховувати на втому європейців, - Макрон