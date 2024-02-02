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МЗС про репортаж німецького ZDF з Маріуполя: Візит на окуповані території без згоди Києва є порушенням закону, чекаємо на пояснення

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МЗС про репортаж німецького ZDF з Маріуполя: Візит на окуповані території без згоди Києва є порушенням закону, чекаємо на пояснення
У МЗС України прокоментували репортаж німецького телеканалу ZDF з окупованого Маріуполя.

Про це повідомив речник міністерства Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, викривлення реальності не може вважатися журналістською роботою. Він також нагадав, що очільник московського бюро ZDF не отримував від Києва згоди на поїздку до Маріуполя, що є порушенням українського законодавства.

"Закликаємо ZDF надати офіційні пояснення. Порушення законодавства України може вплинути на подальшу діяльність цього телеканалу в Україні", - додав речник МЗС.

Раніше німецький телеканал ZDF зняв репортаж з окупованого Маріуполя, зокрема там йшлося про нібито "відбудову" міста.

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Олег Ніколенко

Топ коментарі

  • Мрачный скептик
    Да это проблема и не маленькая. Это первые шажки московитов по легализации оккупации. То, что немецкого "журналиста" пустили и в оккупированный город с жестким комендантским часом и позволили снимать уже само по себе повод для разбирательств. Не говоря уже про все остальные аспекты.
  • Мрачный скептик
    Большинство журналистских компаний частные, но почему-то никого из них не пускают на оккупированные территории. Даже больше, московиты запрещают им работать на московии и выгоняют оттуда.
    А тут прям пустили иностранного журналиста из вражеской страны в оккупированный город поснимать на нужную для кремля тему. Напомню, именно с таким нарративном планировалась выставка в Италии, которую вовремя запретили.
  • Lulu hulu
    Якщо по чесноку то від МЗС України,залишилась лише назва. Після того,як Кульоба носив за Дєрьмаком папку на зустрічі з мадярським козлом то їх усіх(дипломатів) потрібно оприділити в одну штрафроту.
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