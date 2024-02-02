МЗС про репортаж німецького ZDF з Маріуполя: Візит на окуповані території без згоди Києва є порушенням закону, чекаємо на пояснення

У МЗС України прокоментували репортаж німецького телеканалу ZDF з окупованого Маріуполя.

Про це повідомив речник міністерства Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, викривлення реальності не може вважатися журналістською роботою. Він також нагадав, що очільник московського бюро ZDF не отримував від Києва згоди на поїздку до Маріуполя, що є порушенням українського законодавства.

"Закликаємо ZDF надати офіційні пояснення. Порушення законодавства України може вплинути на подальшу діяльність цього телеканалу в Україні", - додав речник МЗС.

Раніше німецький телеканал ZDF зняв репортаж з окупованого Маріуполя, зокрема там йшлося про нібито "відбудову" міста.

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