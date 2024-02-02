Росіяни створили на окупованих територіях Запоріжжя оператора з управління захопленими підприємствами, - Центр нацспротиву
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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни створили "Корпорацію розвитку Запорізької області", якій передадуть захоплені підприємства області.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти знищили регіон і тепер називають "розвитком" розподіл награбованого. Так, "державному оператору" передали в управління ПрАТ "Бердянські жниварки" та ПАТ "Азовські мастила та олії".
Фактично всю продукцію, яку вироблятимуть на залишках виробничих потужностей, будуть за безцінь здавати "державі" й потім перепродавати через фірми-прокладки за ринковими цінами у РФ. Різницю забиратимуть гауляйтери. Аналогічна схема в регіоні працює із зерном. Ця різниця і є платою Кремля "феодалам" за держзраду", - йдеться в повідомленні.