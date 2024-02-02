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Найближчим часом Зеленський на Ставці запропонує змінити військове керівництво, зокрема і Залужного, - Бутусов

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Найближчим часом Зеленський на Ставці запропонує змінити військове керівництво, зокрема і Залужного, - Бутусов
Президент Володимир Зеленський на засіданні ставки, яке може відбутися найближчим часом, може змінити військове керівництво України. Зокрема і Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Найближчим часом відбудеться засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основне питання - звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначення нового військового керівництва.

Текст указу президента щодо звільнення Залужного підготовлений 29 січня. Того дня Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський на зустрічі за участі міністра оборони Р.Умерова запропонував Залужному добровільно подати у відставку, але генерал самостійно залишати посаду відмовився", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, на Ставці президент Зеленський обговорюватиме питання зміни значної частини військового керівництва, зокрема і Залужного.

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"Президент переконує усіх підтримати його рішення, щоб це була спільна позиція Ставки. Офіс президента побоюється негативних політичних та інформаційних наслідків звільнення Залужного.

Тому зміни плануються на різних рівнях. Зокрема, в офісі активно обговорюється просування до двох десятків авторитетних в ЗСУ та Нацгвардії командирів, переважно комбригів, на вищі посади. Проводяться широкі консультації щодо того, які саме командири мають сильну репутацію в армії та суспільстві та на які посади їх можна призначати.

Кандидати на заміну Залужному розглядаються на даний момент начальник ГУР МО К.Буданов та командувач сухопутних військ О.Сирський, причому не виключається варіант призначення у тандемі", - додав Бутусов.

Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.

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Топ коментарі

  • Андрій Богатир
    мда, впертість зеленого ******** може порівнятися хіба що з його тупістю...
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Дограється КВНщик до краю, під час КРИВАВОЇ московської війни!!

    Коли керівник т.з. "офісу президента" дає розпорядження голові виконавчої влади країни, то це питання зовсім не до ОПУ, яке не є органом влади і не належить до державних структур України - це питання до прем'єр-міністра, який є посадовою особою конституційних органів влади. Законодавство України передбачає, що всі посадові особи держави діють відповідним чином і в межах повноважень передбачених законами і Конституцією України. (Стаття 19 Конституції.)

    Дії системи влади Зеленського, яку демонструють його позаконституційні органи влади, вказують на кардинальні порушення цією владою основних конституційних і законодавчих принципів. Порушення діями влади Зеленського основних конституційних вимог і принципів державного управління вказує на перетворення її в систему авторитарного і антиконституційного правління, що проводить пряму узурпацію влади в формах і методах не передбачених Конституцією і дає право громадянам України ставити питання про відновлення конституційних норм і положень функціонування влади.

    Пильнуймо Україну! Підтримуймо Захисників України!!
  • роман f858c103
    а змінити на ставці політичне керівництво можно ? -громадяни ви заарештовані пройдіть з конвоєм !
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