Прем’єрка Литви Шимоніте: Країни ЄС зробили багато, щоб допомогти Україні захистити себе, але ще більше ми можемо зробити, щоб допомогти їй перемогти
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте.
Вона зазначила, що також необхідно забезпечити стійкість Європейського Союзу до можливих загроз у майбутньому.
"За майже два роки повномасштабної російської війни ми, країни ЄС, зробили багато, щоб допомогти Україні захистити себе, але ще більше ми можемо зробити, щоб допомогти їй перемогти. Поставивши перед собою таку мету, ми повинні зробити все можливе для її досягнення, тому що немає іншого шляху до відновлення стійкого миру і безпеки в Європі", - заявила Шимоніте.
Вона наголосила, що якщо Росію не зупинити в Україні, то буде великий виклик для Європи.
"Якщо Росію, яка вивела свою економіку на стежку війни, не зупинити в Україні, це стане набагато більшим викликом для всіх нас", - заявила прем'єрка Литви.