Орбана обурили слова Кулеби, який назвав його "проугорським, а не проросійським"
Про це він повідомив в інтерв'ю місцевому радіо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, країна "не повинна опускатися настільки, що хтось інший повинен судити про прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Угорщини".
"Мене не цікавить їхня думка з цього приводу. Якби вони це зробили - що й сталося тут, то ми проігноруємо це. Цього не існує", - сказав Орбан.
Він зазначив, що Угорщина є суверенною країною.
"Нам не потрібна печатка кошерного схвалення іншої країни, так би мовити. Нам не потрібні вони, щоб судити, хто ми є. Що, чорт забирай? З якого часу нам потрібно, щоб наші слов'янські сусіди вирішували, хто ми?", - заявив угорський прем'єр.
Політик припустив, що, можливо, заява Кулеби планувалася як "дружній жест".
"Але ви не можете сказати це про країну, яка поважає себе, а якщо й кажете, то не дивуйтеся, якщо вони вдають, що нічого не чули", - резюмував він.
Нагадаємо, 30 січня в інтерв'ю угорському порталу Telex міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що вважає прем’єра Угорщини Віктора Орбана, а також очільника зовнішньополітичного відомства Петера Сійярто не проросійськими, а проугорськими політиками.