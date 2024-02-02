Рашисти двічі вдарили по селу Інгулець на Херсонщині: Постраждали 2 особи

Російські окупаційні війська завдали двох ударів по селу Інгулець на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"В обід внаслідок ворожого обстрілу постраждала 59-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, поранення голови та ніг. Бригада "швидкої" надала потерпілій меддопомогу на місці.



Пізніше ворог знову вкрив вогнем населений пункт. Поранено 37-річного чоловіка. З вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги його доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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