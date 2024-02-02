Стеження за Bihus.Info: Журналісти просять ідентифікувати осіб, які, ймовірно, шпигували за групою проєкту. ФОТО
Про це заявила редакторка та журналістка проєкту Bihus.Info Аліса Юрченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Допоможіть упізнати. Думаю, ви і без підказок розумієте, де працюють ці люди - з огляду на те, що днями цілком конкретна структура повідомила, що підвищує рівень безпеки медіа.
Покажіть ці фото знайомим там. І напишіть нам - в особисті або на пошту: [email protected]", - йдеться в повідомленні.
Стеження за Bihus.Info
Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.
"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.
Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.
СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.