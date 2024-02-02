Зеленський провів розмову із Токаєвим: Обговорили активізацію торговельно-економічних відносин
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Володимир Зеленський провів розмову із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Насамперед подякував за гуманітарну допомогу, надану нашій країні. Поінформував колегу про результати роботи безпекових радників щодо реалізації Української формули миру та підготовчі заходи перед проведенням Глобального саміту миру", - йдеться в повідомленні.
Зеленський розповів Токаєву про те, що в Києві сьогодні відбувається засідання Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей.
"Насамкінець обговорили активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу", - додав президент.