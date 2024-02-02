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Зеленський провів розмову із Токаєвим: Обговорили активізацію торговельно-економічних відносин

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Зеленський провів розмову із Токаєвим: Обговорили активізацію торговельно-економічних відносин
Володимир Зеленський провів розмову із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Насамперед подякував за гуманітарну допомогу, надану нашій країні. Поінформував колегу про результати роботи безпекових радників щодо реалізації Української формули миру та підготовчі заходи перед проведенням Глобального саміту миру", - йдеться в повідомленні.

Зеленський розповів Токаєву про те, що в Києві сьогодні відбувається засідання Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей.

"Насамкінець обговорили активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу", - додав президент.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    КиївМіськБудда
    @saniolli
    ·
    14 год
    Арестович запевняв, що в разі вторгнення - буде на передовій.

    Єрмак переконував, що операція затримання Вагнерівців - "детективна історія, вигадана від самого початку і до кінця".

    Зеленський обіцяв, що вторгнення не буде.

    Претензія не до них, а до наріду, який вірить брехунам.
  • Євген Дусик 30d04cb0
    Скільки озброєння, комплектуючих і підсанкційних товарів отримала мразія через Казахстан?
  • faust7808
    Гундоса , яких "відносин" з васалом Казахстану від хйла?? Чи іміджмейкери подолякосрацькі чи бенерьмацьки зовсім від тгк чи коксу очманіли ??? як ти мерзота нам дорого обійшовся . Слів нема
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