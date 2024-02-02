Німеччина схвалила держбюджет із 7,6 млрд євро для України

Бундестаг 2 лютого схвалив федеральний бюджет на 2024 рік. Раніше у німецькому уряді повідомляли, що понад 7 млрд євро виділять на військову підтримку України. Це близько 1,6% бюджету.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Громадське.

За закон проголосували 388 депутатів Бундестагу, ще 279 голосів були проти. За словами голови бюджетного комітету Хельге Брауна, обговорення щодо держбюджету на 2024 рік тривали 68 годин 35 хвилин.

"Це три дні і три ночі", - сказав Браун на початку дебатів.

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На військову допомогу Україні в документі передбачені близько 7,6 млрд євро.

Тепер рішення Бундестагу має затвердити Бундесрат (представництво 16 федеральних земель). Очікують, що це станеться вже незабаром.

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Бюджет мали ухвалити раніше, але постанова Федерального конституційного суду від 15 листопада 2023 року про невідповідність першого проєкту, запропонованого урядом, змусила правлячу коаліцію переглядати документ з огляду на велику фінансову "діру", яка утворилась через заборону використовувати гроші Фонду економічної стабілізації. Новий проєкт бюджету розглядався весь цей пленарний тиждень — по кожному міністерству та відомству окремо.