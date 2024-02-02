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Угорські фермери почнуть протестувати на кордоні з Україною проти імпорту агропродукції 9 лютого

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Угорські фермери почнуть протестувати на кордоні з Україною проти імпорту агропродукції 9 лютого
Наступної п’ятниці, 9 лютого, угорські фермери готуються провести акцію протесту на кордоні з Україною поблизу міста Захонь проти продовження ЄС пільгового режиму торгівлі з Україною, зокрема, щодо зерна.

Про це повідомляє Telex, інформує Цензор.НЕТ.

Так, керівник Асоціації об’єднань угорських фермерів (Magosz) Іштван Якаб заявив, що вони невдоволені планами Єврокомісії продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, тому що їм доведеться конкурувати з продукцією, виробництво якої "не має враховувати ніякі вимоги ЄС".

Спілка заявила, що фермери "підтримують угорський уряд, який захищає їхні інтереси від Брюсселя".

Також міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що пропозиція Європейської комісії продовжити пільговий режим торгівлі з Україною "не пропонує жодних рішень" у питанні українського зерна, тому Угорщина планує зберегти національну заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі фермери починають протести з вимогами щодо імпорту з України. КАРТА

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Топ коментарі

  • Andrew Moon
    Яке дивне "співпадіння", - поляки теж з 9-го...
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Хто б сумнівався. І також 9-го. Чекаємо румунські заяви та братів-словаків. Бо якщо вже у Франції кажуть що потерпають від засилля української продукції. Навіть не можу здогадатись яким вином чи сиром ми їх завалили. То сусіди мають зробити це в першу чергу. Братушки болгари зараз кусають лікті, тому що не мають спільного з нами кордону. А то б і їм привалили сибірські транші на протести проти навали українського чого-небудь.
  • Тонка червона лінія
    Хм. І з поляками - та сама історія.
    А це означає, що з 09.02.2024 поновлюються масові поставки озброєння і *********** для ЗСУ від країн Заходу.
    Тож, спецслужби пітьми не сплять і пильнують, щоби їхня агентура по максисуму відпрацьовувала вкладені у неї гроші.
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